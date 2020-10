Sardegna: troppi studenti positivi ad Oristano, chiude il liceo Artistico, indice puntato sul Tpl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viviamo una condizione paradossale - ha aggiunto l'assessore Sanna - all'interno degli istituti le condizioni di sicurezza sono rispettate e gli studenti sono tutelati, ma la stessa cosa non avviene fuori dalle scuole e soprattutto nei mezzi di trasporto dove l'affollamento è tale da rendere troppo grande il rischio di un contagio. Bisogna spezzare questa catena e questo può avvenire o attraverso un forte potenziamento del sistema dei trasporti o riducendo sensibilmente il carico a bordo di ogni mezzo. Nelle scuole elementari e medie il problema è meno sentito e per questo motivo in questo momento l'attenzione è concentrata sulle scuole superiori". (Rsc)