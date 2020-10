© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedo ai medici di aiutarci a filtrare i pazienti che hanno pochi sintomi e che devono rimanere in isolamento a casa. Dovremo coinvolgere le strutture private. Dovremo fare l’operazione di spostamento pazienti da pubbilco anche a privato, fare nuove convenzioni per dedicare strutture a pazienti Covid più gravi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)