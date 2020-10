Covid: De Luca, siamo a un passo dalla tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo intervenire oggi, siamo ancora in tempo. Abbiamo una situazione pesante ma non siamo alla tragedia. Ma siamo a un passo. In maniera brutalmente chiara: non voglio trovarmi, qui da noi, ai camion militari che portano centinaia di bare di deceduti. Non siamo garantiti da nessuno se non dalla nostra responsabilità e correttezza e dalle decisioni che prendiamo da subito. Sennò quelle immagini sono destinate a riprodursi". Lo ha detto il presidente della Campania De Luca in una diretta social. (Ren)