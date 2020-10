Covid: De Luca, difendere dato campano di minore mortalità ogni 100mila abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo difendere con i denti un dato straordinario. È stato un miracolo grazie alla grande professionalità del nostro personale medico e sanitario. Miracolo costituito da un numero che tutti gli sciacalli non hanno mai richiamato: la quantità di persone decedute ogni 100mila abitanti. In Lombardia 169 morti ogni 100mila abitanti, in Liguria 108, in Emilia 101, in Piemonte 97, Marche 65, Veneto 46, Toscana 33, Friuli 30, Lazio 18, Puglia 16, Sardegna 11, Umbria 11, Campania 9". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)