Covid: De Luca, basta divisioni da adesso siamo tutti esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va chiuso tutto tranne attività industriale, edilizia. Le cose che abbiamo già conosciuto a febbraio, marzo e aprile. Va bloccata interregionale e mobilità fra comuni. Tentare di difendere per quanto possibile le attività produttive". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Evidente che siamo di fronte a momento grave. Chiedo ai nostri concittadini, da oggi in poi sentitevi solo esseri umani. Non ci sono più distinzioni politiche, economiche e religiose: donne e uomini impegnati a difnedere la vita delle proprie famiglie, tutto il resto non conta nulla. Siate solo esseri umani e basta".(Ren)