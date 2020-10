Abruzzo: presentato a Pescara il "Progetto scuola digitale non stop"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato presentato questa mattina a Pescara il "Progetto scuola digitale non stop", nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il consigliere regionale Guerino Testa, il manager della Asl di Pescara Vincenzo Ciamponi, il direttore della Uoc di Pediatria dell'ospedale di Pescara Rita Greco e il Garante per l'infanzia della regione Abruzzo Maria Concetta Falivene. "Il progetto - ha spiegato Falivene - è destinato all'inclusione scolastica rivolta agli studenti in quarantena e a quelli che essendo soggetti fragili, a causa della seconda ondata di Covid, sono impossibilitati a frequentare le aule scolastiche. Sono previsti, inoltre, percorsi extra curricolari, in collaborazione con psicologi e medici, mirati al contrasto dei fenomeni di bullismo e, in questo periodo, anche al sostegno psicologico degli under 18. Come Garante per l'infanzia pongo la massima attenzione alle problematiche sociali dei minori e delle loro famiglie, accentuate, oggi, dalle limitazioni conseguenti alla pandemia. L'obiettivo è creare uno strumento utile a limitare, se non eliminare, i gap che oggi un bambino o un ragazzo più fragile, hanno rispetto alla propria formazione scolastica e non solo. Il progetto si caratterizza per le sue finalità sociali in quanto favorisce e realizza un ampio e precipuo scopo relazione. Il tutto è mirato a generare una socialità virtuale tra i minori e le loro famiglie, consentendo una comunicazione ampia e di supporto psicologico al fine di affrontare le molteplici difficoltà che si incontrano nella vita relazionale". (segue) (Gru)