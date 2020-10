Covid: De Luca, contagio popolazione giovanile aumentato di 9 volte dopo riapertura scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Verificato in questi giorni un altro dato. Abbiamo fatto con gli esperti una comparazione fra il contagio che abbiamo avuto in popolazione in generale e fascia età 0-18 anni nelle settimane prima e dopo apertura scuole. Abbiamo avuto nella popolazione generale un aumento di tre volte del contagio, per quanto riguarda i giovani in età scolastica, dopo la scuola, ha registrato un aumento di nove volte del contagio. Vuol dire che l’apertura dell’anno scolastico non è cosa ininfluente rispetto a diffusione del contagio". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)