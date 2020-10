Imprese: Cdp inaugura la sede di Firenze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elaborazioni fotografiche esposte sono il risultato di importanti reportage industriali che Ragazzini realizzò negli anni Sessanta presso i cantieri e le fabbriche siderurgiche italiane ed estere. "Cdp è storicamente vicina ai territori e attenta al loro sviluppo economico e infrastrutturale: un rapporto che stiamo rafforzando e innovando grazie a un modello di cooperazione con le pubbliche amministrazioni e le imprese che risponde alle esigenze del territorio, in una fase caratterizzata da nuove sfide per l’Italia, come la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale e sociale", ha commentato l'amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo. "I molteplici interventi di social housing nel territorio fiorentino, i cinque protocolli di consulenza tecnico-amministrativa sull’edilizia scolastica firmati nell’ultimo anno con diversi enti locali toscani e altri importanti accordi conclusi di recente con le istituzioni territoriali ne sono una testimonianza: la centralità dei territori fa da sempre parte del Dna della Cassa, che durante la pandemia ha rafforzato questo impegno mettendo in campo un vasto programma di misure straordinarie a supporto delle imprese e delle pubbliche amministrazioni”, ha aggiunto. (Com)