Napoli: Panini, scuole chiuse tragico errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' in corso una impennata feroce dei contagi e che sta portando in sofferenza i sistemi sanitari, in questi anni depredati di risorse e investimenti". Lo ha dichiarato il vicesindaco di Napoli Enrico Panini intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc. "In questo - ha proseguito - la regione Campania è la capofila di una lista nera. Errore tragico la chiusura delle scuole: fa male ai bambini, agli studenti e alle famiglie aumentando le differenze sociali e non ci aiuta rispetto alla prevenzione". (Ren)