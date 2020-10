Covid: De Luca, sulla scuola è l'ora delle decisioni consapevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È l’ora delle decisioni consapevoli. Possiamo fare tutto, ma con questi dati non si apre alla mobilità e sarà inevitabile mantenere la didattica a distanza. So bene quanti problemi e sacrifici determina: pongo ai genitori la domanda che mi pongo a me stesso: qual è l’alternativa? Vi sentite di mandare i vostri figli a scuola in queste condizioni?". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)