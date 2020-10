© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avremmo dovuto rispondere in maniera dura a una campagna di sciacallaggio politico e mediatico messa in atto da settimane contro la nostra Regione. Ma per la nostra situazione generale credo che non ci sia tempo da perdere. Non dimenticheremo nulla, ne parleremo in un altro momento". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)