Covid: De Luca, dobbiamo decidere subito su lockdown non c'è tempo da perdere

- "Oggi, non domani, siamo chiamati a prendere decisioni forti e definitive ed efficaci per fare fronte a una situazione che è diventata pesante. Ogni giorno che passa rischia di aggravarsi la situazione dell’epidemia. Per questo io ritengo che non ci sia più un’ora di tempo da perdere e perfino l’ordinanza di oggi è già superata dai dati del contagio. Credo che dobbiamo decidere oggi, non domani o fra una settimana: non abbiamo più tempo da perdere". Lo ha detto il governatore della Campania De Luca in una diretta social: "Vi anticipo che comunicherò al governo la richiesta di lockdown su tutta Italia. Per la Campania procederemo verso la chiusura di tutto. Avevamo immaginato una misura parziale, ma per i dati non basta più. Dobbiamo chiudere tutto".(Ren)