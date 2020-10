Covid: De Luca, feste in spiaggia e movida simbolo dell'irresponsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Bagnoli in spiaggia centinaia di ragazzi senza mascherina in questo dramma si permettono di festeggiare senza protezione. Siamo all’irresponsabilità totale. Sono le stesse immagini che troviamo la sera e la notte tra bar e movida, davanti alle scuole. Sono queste le situazioni che hanno portato a una diffusione enorme del contagio rispetto a cui dobbiamo prendere decisioni oggi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)