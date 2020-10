Covid: De Luca, chiudere tutto per quaranta giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo risultato lo difendiamo se prendiamo decisioni e abbiamo comportamenti responsabili e civili. Parliamo di cose di una gravità estrema rispetto alle quali a nessuno è consentito più né sottovalutare né scherzare. Oggi l’ultimo tentativo per bloccare esplosione del contagio. Chiudere tutto per un mese o 40 giorni, poi si vedrà. Credo in Germania si lavori così. Dobbiamo farlo oggi che possiamo ancora reggere". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)