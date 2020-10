Covid: De Luca, con questi numeri nessun sistema ospedaliero può reggere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Analiticamente, che faremo: primo punto, posti letto. Abbiamo situazione pesante ma la programmazione ci consente di reggere. Con questi numeri nessun sistema ospedaliero può reggere. Oggi lo facciamo grazie a sacrificio del personale sanitario ma dobbiamo sapere che in pochi giorni rischiamo terapie intensive intasate. Terapie intensive, ricordate gli sciacalli che dicevano su ospedali aperti senza malati? Il virus li ha accontentati". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Quelle strutture iniziano a ospitare pazienti gravi. Non basterà. Già eliminate prestazioni non essenziali per recuperare ogni giorno, da 60 a 80 posti letto. Dunque, via tutte le prestazioni non salvavita. È evidente che il secondario va rinviato. Fare tutto quello che è necessario, mandare a casa anche pazienti positivi senza sintomi gravi". (Ren)