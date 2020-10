Covid: De Luca, obiettivi tempi rapidi per responsi tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su tamponi: siamo arrivati a cifre importanti. Ieri ne abbiamo fatti 15mila, i tre quarti li fanno i laboratori pubblici, aiuto dal privato. Nel cui ambito c’è sempre un 10 percento di scorretti. Abbiamo tempi troppo lunghi per comunicare i risultati, nella prossima settimana avremo altri cinque laboratori e aumenterà anche il numero dei tamponi. La cosa più importante è dare ai cittadini in tempi rapidi il risultato dei tamponi e abbiamo ancora situazioni non all’altezza degli obiettivi che ci siamo dati". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)