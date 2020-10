Covid: Sardegna verso nuova chiusura totale, entro 48 ore il provvedimento della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna si prepara ad un chiusura totale per 15 giorni, come quella già della "fase 1" dell'emergenza coronavirus. Al massimo entro 48 ore sono attesi i provvedimenti che avranno come obiettivo di frenare la curva dei contagi. Lo ha comunicato lo stesso presidente Solinas in un confronto svoltosi oggi con i capigruppo in Consiglio regionale. "L'opinione generale è che una chiusura potrebbe essere opportuna, valutiamo bene per capire quali potranno essere risultati e conseguenze", ha spiegato il capogruppo del Psd'az, Franco Mula. "Si è discusso su quali possano essere le azioni da intraprendere per evitare che anche il sistema sanitario vada in sofferenza totale - ha detto Francesco Mura, capogruppo di Fratelli d'Italia - si sono registrate criticità, bisogna intervenire per dare garanzie ai sardi". (segue) (Rsc)