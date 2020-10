© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di finanza di Cagliari, dall'inizio dell'anno ha sequestrato complessivamente 1.006.191 articoli contraffatti e/o posti in vendita in violazione alle regole imposte dal Codice del consumo, all'irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti di 11 titolari di attività commerciali nonché alla denuncia all'autorità giudiziaria di 15 soggetti, di cui 3 tratti in arresto. (Rsc)