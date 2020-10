Whirlpool: Ruotolo, chiusura a Napoli è inaccettabile dopo aver preso finanziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione della Whirlpool di chiudere lo stabilimento di Napoli è grave e inaccettabile anche perché avviene in un momento drammatico per il nostro Paese e per la nostra città, nel pieno della pandemia sanitaria che ha ripercussioni devastanti sul fronte economico e sociale". Lo ha dichiarato il senatore del gruppo misto Sandro Ruotolo: "Non un posto di lavoro deve essere perso a Napoli. Il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, ha detto che la decisione della multinazionale di chiudere lo stabilimento di Napoli mina la credibilità dell'intero piano industriale per l'Italia. Dal Consiglio dei ministri di stasera ci aspettiamo un impegno concreto per salvare la produzione e il lavoro a Napoli". (segue) (Ren)