Imprese: Cdp inaugura la sede di Firenze

- È stata inaugurata oggi, alla presenza del sindaco di Firenze Dario Nardella e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la nuova sede territoriale di Cassa depositi e prestiti, nell’ambito di un più ampio progetto finalizzato a rafforzare sempre più l’impegno del Gruppo in Toscana. Stando al relativo comunicato stampa, con l'apertura dei nuovi uffici Cdp pone al centro della propria attività la crescita sostenibile dei territori - oggi più che mai per sostenerli nella ripartenza economica - attraverso il supporto alle imprese, con particolare attenzione a quelle di media e piccola dimensione, e allo sviluppo infrastrutturale delle regioni interessate operando in stretta sinergia con la Fondazione Cassa di risparmio di Firenze. La sede di Cdp in Piazza della Repubblica 6, prosegue la nota, sarà il nuovo punto di accesso all’offerta del Gruppo che consentirà di supportare circa 14 mila imprese e oltre 300 enti pubblici presenti in Toscana, e di valorizzare le sinergie con i partner bancari e le istituzioni locali. Nella nuova sede lavoreranno a regime 12 risorse del Gruppo, provenienti da Cdp Imprese, Cdp Infrastrutture e Pubblica amministrazione, Cdp Equity, Sace e Simest. (segue) (Com)