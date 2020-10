Trasporti: Panini, no al coprifuoco, serve un nuovo governo degli orari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non uso il termine coprifuoco, non siamo in guerra. Serve governo degli orari per trasporti, scuola e lavoro". Lo ha dichiarato il vicesindaco di Napoli Enrico Panini intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc. Panini ha sottolineato che "nessuno si rende conto di ovvietà. Il tema sono gli orari delle città, se tutti, mi riferisco alla politica, andiamo a lavorare alle 8 e tutti usciamo alle 14, se gli orari continuano immutati rispetto a ciò che erano prima del Covid questo determina un afflusso sui mezzi pubblici. Questo è l'elemento di silenzio assoluto, si discute di movida e percorsi serali mentre non c'è alcuna riflessione seria sulle decisioni che riguardano gli orari. Questo significa distribuire le persone sui mezzi pubblici e contribuire agli standard di sicurezza". Sulle competenze Panini risponde al portavoce 5 Stelle Matteo Brambilla: "per legge del '92 il tema degli orari compete al Governo nazionale e alle regioni. Quello dei trasporti non è solo un problema cittadino ma a Milano come a Roma nelle ore di punta si addensa una presenza superiore alla norma. Siamo l'unica città d'Italia che ha costituito 100 corse interamente dedicate agli studenti". (segue) (Ren)