- Anche a Salerno i commercianti sono scesi in strada per protestare contro le restrizioni disposte dalle ultime ordinanze in materia di contenimento dell'epidemia Covid-19. I commercianti, che hanno bloccato via Roma, chiedono di essere ricevuti dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. La manifestazione di questa mattina fa seguito a quella avvenuta ieri sera davanti alla sede della Regione a Napoli. (Ren)