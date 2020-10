Whirlpool: prefetto Napoli incontra lavoratori e organizzazioni sindacali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata odierna si è tenuto, presso il Palazzo di governo, un incontro tra il prefetto di Napoli, Marco Valentini, alla presenza dell’assessore comunale alle Politiche sociali, con i lavoratori e le organizzazioni sindacali dello stabilimento Whirlpool di Napoli, all’esito del tavolo nazionale svoltosi ieri, in cui i vertici aziendali hanno confermato la chiusura il prossimo 31 ottobre. Contestualmente, una rappresentanza dei lavoratori ha manifestato nei pressi della Prefettura. Gli intervenuti hanno manifestato la viva preoccupazione per la sospensione delle attività produttive dello stabilimento che attualmente occupa 355 lavoratori. Inoltre sono interessati dalla crisi circa 700 unità occupate in aziende dell’indotto. In particolare, è stato sottolineato che, “nonostante i risultati estremamente positivi dell’ultimo trimestre di produzione, l’azienda ha mantenuto una posizione di chiusura che determina una forte tensione tra i dipendenti”. Diversi gli interventi emersi nel corso della discussione, con particolare riferimento alla manifestata necessità di un coinvolgimento del governo nel suo massimo vertice. Il prefetto ha assicurato che rappresenterà al governo la richiesta avanzata dalle parti sociali e le motivazioni ad essa sottese, auspicando che tutte le manifestazioni di protesta o di dissenso siano mantenute nei binari della legalità. (Ren)