Campania: Russo (Confcommercio), con lockdown si consente alla camorra di prendersi le imprese

- "Un nuovo lockdown consente alla malavita di comprarsi le imprese". Lo ha dichiarato Pasquale Russo, direttore generale Confcommercio Campania, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc. Nel corso della trasmissione Russo ha denunciato la realtà in Campania: "limitare le attività è la cosa più facile, programmare gli interventi economici è più complicato. Un lockdown definitivo per tante aziende significherebbe chiudere, la morte delle imprese. E consentire alla malavita di comprarsi le attività commerciali". "Abbiamo un'agenda di interventi e temi di discussione che sono concentrati sulla salute pubblica - ha aggiunto il direttore di Confcommercio Campania - ma di tutte queste altre vicende chi se ne occupa? La Campania già un anno fa perdeva 1 per cento Pil e posti di lavoro. I settori che tirano come il turismo e la ristorazione oggi sono fermi". Poi Russo ha annunciato la mobilitazione: "mercoledì prossimo terremo una manifestazione nazionale di tutti i pubblici esercizi in diverse città, anche a Napoli. Al di là dei problemi di salute pubblica, vogliamo che chi ci governa capisca come dietro un'attività ci siano persone e le loro famiglie. Le chiusure sono l'effetto di una incapacità perché non può ricadere tutto solo sulle imprese. Bisogna varare un pacchetto di misure per far andare avanti chi è costretto a chiudere". Infine, l'affondo di Confcommercio su De Luca: "dobbiamo fare valutazioni oggettive. In Campania subiamo da 3 settimane provvedimenti e i numeri non sono scesi. Non capisco perché siamo solo noi a vedere questo aspetto e non chi governa la Regione". (Ren)