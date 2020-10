Trasporti: Panini, no al coprifuoco, serve un nuovo governo degli orari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Monte Sant'Angelo - ha aggiunto il vicesindaco - grazie alla programmazione della Federico II vanno pochissimi studenti e per questa ragione le nostre corse sono meno frequentate. A inizio settembre abbiamo chiesto a tutte le scuole di coordinare gli orari per aiutare il funzionamento degli istituti scolastici e del trasporto pubblico. Il 14 settembre abbiamo incontrato le aziende di trasporto che operano nel turismo per una disponibilità a mettere in campo i loro mezzi pubblici e dalla regione siamo stati autorizzati a mettere a gara qualcosa come 3mila km in più nei luoghi periferici della città". Panini ha criticato la sottovalutazione della seconda ondata: "tutto aperto, locali e discoteche. Noi abbiamo iniziato ai primi di settembre, poi c'è un tema: i bus sono in numero limitato e in 3 giorni non si possono avere dei nuovi ma un impegno nazionale potrebbe aiutare la sofferente Torino come la sofferente Napoli o Palermo". (Ren)