Sardegna: quattro startup sarde hanno partecipato allo Smau di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro "startup" sarde sono state fra le protagoniste della 57ma edizione dello Smau di Milano, salone dell'innovazione che si è svolto il 20 e 21 ottobre negli spazi di Fieramilanocity a cui ha preso parte anche la Sardegna grazie ad un finanziamento dell'assessorato dell'Industria, nell'ambito delle attività di internazionalizzazione. Cento le "statup" partecipanti fra cui quelle sarde che hanno illustrato i propri progetti durante l'appuntamento milanese, punto di riferimento per le imprese che vogliono sviluppare attività da proporre nel mercato dell'innovazione. Le startup sarde hanno presentato tecnologie per reinventare agricoltura, export e turismo; per acquistare in sicurezza qualsiasi tipo di oggetto preventivamente verificato in tutto il territorio italiano; per ridurre i consumi e migliorare l'impronta ecologica tramite l'analisi dei dati; per stampare in 3d dispositivi ortopedici. (segue) (Rsc)