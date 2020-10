Covid: De Magistris, aumentano contagi a Napoli dobbiamo essere uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La situazione è molto preoccupante, negli ultimi giorni c’è un trend in crescita dei contagi e la città vive questo clima di preoccupazione. Bisogna essere uniti e forti, bisogna mettere in campo tutte le azioni necessarie ma anche non avere un linguaggio troppo allarmistico, perché dovremo affrontate periodi lunghi di convivenza con il virus. Quello che amareggia, però, è che sapevamo tutti che si sarebbe arrivati a questo ma da dopo il lockdown ad oggi chi doveva tutelare la salute e organizzare le barriere sanitarie, le strutture territoriali, i medici e gli infermieri, i posti letto, le terapie intensive, l’assistenza domiciliare, i tamponi e doveva fermare i focolai prima che diventassero incendi devastanti, non ha fatto nulla”. Lo ha detto a Timeline, su Sky Tg24 il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. “Questo desta amarezza e qualcuno deve rispondere di tutto quello che non è stato fatto in questi mesi. Se fossi stato nel presidente della Regione da marzo ad oggi avrei organizzato quella rete di tutela della sanità pubblica che lui non ha fatto. In questo momento non ci saremmo trovati a chiudere le scuole e a fare tutto quello che è stato fatto”. (Ren)