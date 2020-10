Sardegna: Fiamme gialle sequestrano 3.479 prodotti non sicuri in rivendita di Cagliari, denunciato titolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.856 i prodotti di varia natura (accessori in gomma, monili, bottiglie di plastica) sprovvisti delle indicazioni in italiano nonché di quelle relative al produttore, all'importatore e al paese di origine sono state sequestrate dai militari della II Compagnia di Cagliari che hanno sottoposto a controllo un esercizio commerciale di vendita all'ingrosso di oggettistica, con sede nel capoluogo sardo. Durante l'ispezione sono stati rinvenuti anche 623 prodotti (torce, termometri e batterie), recanti la marcatura Ce non conforme a quella prevista e quindi sottoposti a sequestro per il reato di frode in commercio. (segue) (Rsc)