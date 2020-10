Whirlpool: Ruotolo, chiusura a Napoli è inaccettabile dopo aver preso finanziamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ruotolo ha aggiunto: "Non è tollerabile che una multinazionale americana come è la Whirlpool, dopo aver usufruito di finanziamenti e agevolazioni, e dopo aver siglato un accordo con le organizzazioni sindacali, garante il governo, decida di non rispettare gli impegni presi. Occorre fare in modo che non debba essere più conveniente per una azienda lasciare il nostro Paese". Quindi il senatore Ruotolo ha concluso così il suo intervento: "Si tratta di una decisione inaccettabile e insensata. La lotta dei lavoratori dello stabilimento napoletano è la lotta per i diritti e la dignità dell'intero Mezzogiorno d'Italia". (Ren)