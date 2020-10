Whirlpool: Vaccaro (M5s), chiusura stabilimento è scelta irricevibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La comunicazione da parte di Whirlpool sull'addio a Napoli per fine mese è irricevibile. Tra prestiti, decontribuzioni e fiscalità di vantaggio, questa multinazionale ha avuto aiuti più che massicci nell'ambito di una crisi legata a un singolo stabilimento. Da anni sono vicino ai lavoratori del sito produttivo campano: questi dipendenti non meritano un trattamento così scorretto". Lo ha dichiarato il senatore M5s Vaccaro: "Le condizioni per andare avanti ci sono, e dal ministro Patuanelli e dalla sottosegretaria Todde c'è stata la garanzia del via a un tavolo permanente. Il M5s si batterà fino all'ultimo, per non disperdere questa realtà così importante per Napoli e per la sua storia industriale. Quello dei lavoratori di Whirlpool è un know how che non va gettato alle ortiche".(Ren)