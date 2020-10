Campania: Zinzi (Lega), De Luca preveda sostegno economico per attività commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le mezze misure non fanno bene né all'economia né alla salute. Se il governatore De Luca ritiene che determinate attività possano diventare focolai di contagio, abbia il coraggio di chiuderle ma solo dopo aver previsto un adeguato sostegno economico per imprenditori e dipendenti. Altrimenti vuol dire che sta procedendo a caso e questo significa giocare sulla pelle dei lavoratori". Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Gianpiero Zinzi commentando l'ultima ordinanza di De Luca che impone la chiusura dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo per tutte le attività economiche, sociali e ricreative. (Ren)