Covid: lockdown ad Avella (Av) fino al 2 novembre

- Nuova ordinanza con "misure molto rigide per il contenimento della diffusione del contagio" sono state adottate dal sindaco di Avella (Avellino), Domenico Biancardi, in ragione dell'incremento di positivi registrato negli ultimi giorni. Un lockdown che interesserà la piccola comunità irpina da oggi e fino al 2 novembre. E' fatto divieto per tutti di uscire dal paese, se non per motivi di lavoro o necessità. Scuole chiuse e divieto per i bambini e i ragazzi fino ai 18 anni di uscire di casa. Chiusura alle 21 per le attività commerciali. "È un sacrificio enorme per tutti noi - ha spiegato Biancardi attraverso i suoi social - ma necessario in considerazione del numero notevole di casi di positività al Covid-19". (Ren)