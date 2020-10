Sardegna: Comitato ordine e sicurezza pubblica, più controlli anti Covid a Cagliari nel weekend

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal prossimo fine settimana a Cagliari verrà implementata l'attività informativa e di persuasione rivolta a tutti i cittadini e, in particolare ai giovani che affluiscono nelle zone più frequentate in cerca di svago, per richiamare l'attenzione sul rispetto delle disposizioni anti Covid. Lo ha disposto il Comitato provinciale sull'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Gianfranco Tomao. Il comitato ha anche deciso di rimodulare la presenza delle forze dell'ordine e della Polizia locale nelle zone della movida tra le 19 e mezzanotte. (Rsc)