Napoli: incontri con le realtà produttive del territorio, il prefetto a Gragnano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito di un programma di incontri con le realtà economico-produttive del territorio, il prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato nel pomeriggio odierno, presso il pastificio Di Martino di Gragnano, uno dei 7 stabilimenti dell’omonimo Gruppo (4 sono in Campania, 1 in Lombardia e 2 in Emilia-Romagna). Nel corso della visita il prefetto, accolto dall’amministratore delegato, Giovanna Di Martino, ha incontrato i lavoratori e visitato l’azienda, specializzata in una produzione artigianale Igp di altissima qualità che vanta una tradizione secolare e che rappresenta una importante realtà occupazionale sul territorio.(Ren)