Covid: Ascierto, vaccino a fine anno dipende dalle aziende farmaceutiche

- "Se riusciamo a fare tutto a fine anno non lo so, dipende dalle aziende farmaceutiche". Lo ha dichiarato l'oncologo e ricercatore Paolo Ascierto intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta su Radio Crc. Sul vaccino Ascierto spiega quali sono i tempi: "ci sono 11 studi di vaccini e l'efficacia dimostra se un vaccino può essere utilizzato o meno. Di questi, 3 stanno finendo il ciclo per capire se possano essere utilizzati o meno. L'importante è che da quando ci sarà il vaccino potremo garantire l'immunizzazione alle persone". Sull'efficacia del Tocilizumab l'oncologo chiarisce: "risultati contrastanti perché il farmaco deve essere dato in un momento preciso. Non funziona con gli intubati, gli studi hanno evidenziato questo: il paziente intubato ha già danni e per questo gli effetti del farmaco sono limitati. Quando inizia la tempesta citochinica può invece dare risposta immediata in 24-48 ore". Sulla pericolosità contagiosa degli asintomatici Ascierto conclude: "possono contagiare e questo dipende dalla carica virale. Ad agosto si immaginava una carica virale bassa e invece era molto alta, quello è stato l'inizio della seconda ondata del virus". (Ren)