Sardegna: droga a domicilio, smantellate due organizzazioni criminali a Cagliari (2)

- Ad essere smantellata per prima è stato il gruppo capeggiato da Murru, pregiudicato, che aveva conquistato il controllo dello spaccio in via Tevere, nel quartiere di Is Mirrionis. La vendita della droga era affidato a spacciatori che nei loro borselli avevano le dosi già pronte e le cui spalle venivano coperte da da alcune vedette posizionate nei vari punti strategici e approvvigionati da altri soggetti che custodivano il grosso dello stupefacente che man mano veniva suddiviso in dosi. (segue) (Rsc)