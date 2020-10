Covid: Viminale, online modulo autodichiarazione per spostamenti in Campania, Lazio e Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' on line il modulo di autodichiarazione che potrà essere esibito durante i controlli di Polizia a giustificazione degli spostamenti nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia, in cui sono state adottate ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali. E' quanto si legge sul sito web del Viminale. L'autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di Polizia e può essere compilata al momento del controllo. (Rin)