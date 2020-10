Sardegna: droga a domicilio, smantellate due organizzazioni criminali a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due distinte organizzazioni dedite al traffico di droga sono state sgominate a Cagliari dagli investigatori della seconda sezione - Contrasto alla criminalità diffusa della squadra mobile del capoluogo sardo che, grazie all'operazione "Marina Express" hanno arrestato i capi dei due gruppi: Andrea Murru, 36 anni e Jonathan Pirina, 29, entrambi di Cagliari. L'indagine è partita nel 2016 ed è andata avanti tra la fine del 2017 e il 2018, quando il sodalizio criminale aveva subito il primo duro colpo: in quell'occasione la Polizia aveva arrestato in flagranza 15 persone e sequestrato quasi 5 chili di droga (tra cocaina, hashish e marijuana), più circa 20mila euro in contanti. Con l'ultima operazione si è arrivati ai vertici delle due bande criminali. (segue) (Rsc)