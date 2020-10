Piemonte: Ricca, Suk di Torino chiuso entro metà novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per la Regione Piemonte l’esperienza del Suk di via Carcano, il Barattolo di libero scambio, può dirsi conclusa. Entro la settimana centrale di novembre si procederà alla sua chiusura". A dirlo, oggi, l’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. "Lavoriamo da tempo e stiamo continuando a lavorare con la prefettura per studiare un’azione che permetta il superamento di questa realtà senza rischiare di frazionarla in decine di mercati abusivi sparsi sul territorio - aggiunge Ricca - . Vogliamo che le autorità competenti siamo agevolate dall’azione politica per questa operazione. Per questo motivo nel corso degli ultimi mesi abbiamo dialogato molto e in modo proficuo con il Prefetto, proprio per studiare strategie, che in questi giorni verranno approfondite, utili a eliminare rischi legati all’ordine pubblico e al rischio di far nascere Suk abusivi in altri quartieri. Rischio che, sottolineo fortemente, vogliamo e dobbiamo evitare. Il nostro intervento porterà alla chiusura del Barattolo ma non alla nascita di mercati abusivi. Crediamo quindi che l’esperienza del Suk debba volgere al termine, i cittadini lo chiedono da tanto tempo e hanno il diritto sacrosanto di trovare risposte. Noi siamo qui per dargliele. Siamo aperti al dialogo con tutte le realtà che desiderano creare attività legate ai cosiddetti mercati delle pulci e a quello dell’antiquariato. Chiunque voglia sedersi a un tavolo con la Regione per studiare proposte che incentivino il lavoro di vendita regolamentato sono le benvenute”. (Rpi)