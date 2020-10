Covid: a Napoli impennata di contagi in Municipalità 8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua l'osservazione epidemiologica dei dati della città di Napoli grazie al lavoro dell'equipe di statistica medica del prof. Signoriello dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, grazie alla quale è possibile riscontrare un’impennata di contagi nell’8° Municipalità, in qualche modo attesa poiché al 10 ottobre era già in zona arancione, quello che colpisce è la velocità di incremento". Lo hanno spiegato in una nota Francesca Menna, assessore alle pari opportunità, libertà civili e alla salute, e Giuseppe Signoriello, Unità di statistica medica, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. "Le Municipalità che erano in area rossa al 10 ottobre, la 3° e la 4° hanno diminuito la percentuale di contagi e di positivi - hanno proseguito - La 9° e la 6° rimangono in area arancione dal 10 Ottobre con un lieve incremento dei contagio. Vanno osservate con attenzione la 7°-5° e la 10° Municipalità. La 7° che si trova in area arancione al limite con l' area rossa nei prossimi giorni potrebbe registrare un incremento dei contagi e passare in area rossa oppure andare verso il raffreddamento come è accaduto per la 3° e la 4°. Per questo è importante continuare ad osservare una particolare attenzione, così come per la 5° e la 10° che erano in zona verde, quindi fredda, e hanno avuto un incremento dei contagi". (segue) (Ren)