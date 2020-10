Covid: de Magistris, dopo Ognissanti temo ci sarà nuovo lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Paghiamo lo scotto della campagna elettorale, per mesi si sono taciuti una serie di elementi perché si doveva fare la campagna elettorale. In Campania i primi di settembre ci dicevano che era tutto sotto controllo e che sarebbe passato tutto, mentre avevamo dati che dimostravano che i contagi avevano ripreso a salire già nel mese di luglio”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24 il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che ha aggiunto: “Se in sei mesi non abbiamo aumentato le difese, è quasi inevitabile che si andrà al lockdown. Credo che in Campania sia questione di giorni, ma dal ponte dei morti noi andremo di fatto in una sorta di lockdown”.(Ren)