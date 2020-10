Covid: De Magistris, a De Luca sfugge che non tutti i bambini possono seguire Dad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono d’accordo con il governo e con il Dpcm, che è equilibrato. A Napoli nelle scuole la situazione era gestita molto bene ma addirittura qui De Luca aveva chiuso anche gli asili nido. Il problema che sfugge a chi prende queste decisioni come stesse sfornando sfogliatelle è che in una città come Napoli, ma immagino anche in altre città in Italia, ci sono bambini e ragazzi che non si possono permettere i tablet o il wifi o magari sono quattro figli di cui solo uno può fare la didattica a distanza. Credo che questo stia portando alla negazione di un diritto fondamentale”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24 il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. “In questo momento penso che quella del governo sia la posizione corretta, cioè per le superiori provare ad alternare didattica a distanza e in presenza mentre alle primarie e agli asili nido si deve andare a scuola”.(Ren)