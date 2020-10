Sardegna: Fiamme gialle sequestrano 3.479 prodotti non sicuri in rivendita di Cagliari, denunciato titolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della ricognizione all'interno dei locali dell'attività (un ampio capannone commerciale) i Baschi verdi hanno individuato anche tre locali adibiti a fini abitativi circostanza non prevista sul regolare contratto di locazione presentato dalla parte. Il titolare dell'esercizio commerciale all'ingrosso, di origine cinese di 32 anni e regolare sul territorio, oltre ad essere segnalato alla Camera di commercio per la vendita di prodotti non sicuri e denunciato alla procura della Repubblica di Cagliari per il reato di frode in commercio, è stato deferito all'autorità giudiziaria per violazione al Testo unico sull'edilizia. (segue) (Rsc)