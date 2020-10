Whirlpool: Buonanno, non possiamo più garantire coesione sociale a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dire inaccettabile è dire poco" Lo ha detto l'assessore al lavoro del Comune di Napoli Monica Buonanno alla chiusura della vertenza Whirlpool di oggi: "Non siamo più certi di assicurare ancora il mantenimento della coesione sociale così come abbiamo fatto finora se Whirlpool continua a non cedere sulla conferma della chiusura dello stabilimento di via Argine. Ci abbiamo messo la faccia per 18 mesi, assicurando agli oltre 400 lavoratori che, credere alle istituzioni centrali e porre fiducia nell'azienda fosse l'atteggiamento più giusto". Dunque ha aggiunto: "E oggi non abbiamo ricevuto la risposta che aspettavamo, certo non aspettavamo l'ennesima pantomima di un'azienda che dice "ve l'avevamo detto", ma una modifica di atteggiamento e una chiara presa di responsabilità rispetto a quello che finora è stato solo un pensiero unico che la città rifiuta: il pensiero unico liberismo di mercato/lavoratori. Se è una dichiarazione di guerra, è bene che si sappia: siamo la città della pace, della solidarietà e della tolleranza". (segue) (Ren)