Abruzzo: in anno Covid con calo produzione olio ma ottima qualità

- E' particolarmente atteso il primo olio nuovo made in Abruzzo del 2020, alla fine di in un anno segnato dall'emergenza coronavirus che ha sconvolto produzione e mercati. E' quanto emerge da un'analisi di Coldiretti Abruzzo in occasione della campagna olivicola in corso. Secondo le prime previsioni dell'organizzazione professionale, la produzione di olio extravergine d'oliva in regione vede finora un calo stimato tra il 20 per cento e il 30 per cento (in base alla zona) e causato principalmente dalle anomalie climatiche. Molto meglio comunque che nelle regioni del Sud, a partire dalla Puglia, dove si concentra circa la metà dell'intera produzione nazionale e si stima un vero e proprio crollo delle quantità di prodotto finale. Il calo produttivo colpisce un settore che ha già pagato un conto salatissimo all'emergenza Covid. A pesare è stato soprattutto il crollo delle vendite per la chiusura del canale della ristorazione, che rappresenta uno sbocco importante per l'olio made in Italy in generale. Ma la pandemia ha fatto sentire i suoi effetti anche con la necessità di garantire una raccolta sicura con il rispetto rigoroso delle norme anti contagio. A incidere sulle imprese olivicole italiane è stato anche il crollo del 44 per cento dei prezzi pagati ai produttori, scesi a valori minimi che non si registravano dal 2014. (segue) (Gru)