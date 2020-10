Sardegna: attentato dinamitardo contro municipio di Quartu a tre giorni dalle elezioni comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attentato dinamitardo nella notte contro il municipio di Quartu Sant'Elena. Una bomba artigianale è stata fatta esplodere sul retro dello stabile poco prima delle 3 del mattino. L'ordigno è stato piazzato su un muretto in via Venezia: l'esplosione ha danneggiato la recinzione e le schegge di cemento, una vetrata e una tapparella. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Quartu, gli uomini della Digos, artificieri e specialisti della Scientifica che hanno recuperato i resti dell'ordigno. Nessuno danno alle persone. Il 21 maggio del 2015, nello stesso posto sempre alla vigilia del voto per le comunali, una bomba artigianale aveva danneggiato un'inferriata del municipio. Per gli investigatori è prematuro fare collegamenti col precedente di qualche anno fa e con elezioni amministrative. (segue) (Rsc)