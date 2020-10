Sardegna: attentato dinamitardo contro municipio di Quartu a tre giorni dalle elezioni comunali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un atto indegno ancora più grave perché messo a segno a tre giorni dalle elezioni". Per il presidente del Consiglio regionale Michele Pais l'attentato di questa notte a Quartu contro il municipio è un gesto antidemocratico che vuole instaurare un clima di terrore per evitare il regolare svolgimento delle elezioni. "Sono certo - scrive Pais - che nessuno si farà intimidire. In attesa che la magistratura faccia piena luce su questa vicenda esprimo solidarietà alla popolazione della città, alle Forze dell'ordine e a tutti i candidati impegnati nelle ormai imminenti consultazioni elettorali". (Rsc)