Covid: Sardegna verso nuova chiusura totale, entro 48 ore il provvedimento della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lockdown è uno strumento utile per bloccare la diffusione dell'epidemia in una fase così avanzata – ha affermato il capogruppo del Pd, Gianfranco Ganau -. Le perplessità sono di ordine economico: il rischio è che al termine di queste due settimane ci sia una prosecuzione della chiusura per provvedimenti del governo. Perplessità sono arrivate da Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti: "Il rischio - ha detto - è che lo stop and go sia solo uno stop. I 15 giorni di lockdown integrale senza riorganizzazione del sistema sanitario rischiano di trasformarsi in una chiusura senza fine come in fase 1, solo che ora c'è una grave crisi per i malati di tutte le altre patologie e un'economia ancora più debole di prima". Per Desirè Manca, capogruppo del M5s, "il lockdown sarà un suicidio la Sardegna, i sardi non si possono permettere di chiudere". (Rsc)