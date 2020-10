Whirlpool: Buonanno, non possiamo più garantire coesione sociale a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buonanno ha continuato: "Quando si calpestano indiscriminatamente i diritti dei lavoratori questa città risponde con i fatti, stando vicino - senza paura - ai lavoratori, alle famiglie, a chi si sta vedendo sottratte le certezze di una vita. E' impensabile che al Covid venga assegnato un valore di mercato percé il Covid ha portato drammi su drammi e di certo non resteremo a guardare. Chiediamo al Governo, alla Regione, alle organizzazioni sindacali di fare scudo alla città di Napoli, perché oggi è Napoli, domani potrebbe essere Siena o Comunanza (Ascoli Piceno) o qualsiasi altro luogo. Fare scudo significa tutelare il lavoro, i diritti, il futuro, significa tutelare lo Stato-Comunità nelle sue radici più intime e soprattutto significa non prestare il fianco al più becero capitalismo delle multinazionali". Quindi ha concluso: "Chiediamo al governo il rispetto per le famiglie che aspettano una risposta da 18 mesi e che il Covid, in alcuni casi, ha reso ancora più deboli." (Ren)