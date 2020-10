Lavoro: Vacchina (Cnel), governo consideri piano straordinario occupazione per Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo prenda in considerazione il nostro piano straordinario per l'occupazione che prevede di utilizzare parte delle risorse del Recovery Fund per offrire ai giovani ed in particolare ai Neet, ragazzi che non studiano e non lavorano, un'opportunità di rimettersi in gioco attraverso l'apprendistato formativo per lavorare nei settori in cui le imprese hanno più bisogno del loro contributo e contemporaneamente raggiungere un titolo di studio". Lo ha detto Paola Vacchina, presidente nazionale Forma e consigliera CNEL, intervenendo oggi a Roma, in diretta streaming, durante la seconda e ultima giornata della 32esima edizione del seminario di formazione europea dal titolo "Per i giovani e per il rilancio del Paese", organizzato da Ciofs FP - Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Professionale - e Forma con il patrocinio della Regione Lazio.(Ren)